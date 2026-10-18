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JPNN.com Jakarta Politik Deepfake, Bukti Elektronik, dan Pertanggungjawaban Pidana Di Era Kecerdasan Buatan

Deepfake, Bukti Elektronik, dan Pertanggungjawaban Pidana Di Era Kecerdasan Buatan

Minggu, 18 Oktober 2026 – 11:00 WIB
Deepfake, Bukti Elektronik, dan Pertanggungjawaban Pidana Di Era Kecerdasan Buatan - JPNN.com Jakarta
Penulis: Nasrullah dan Nelvitia Purba, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, dan Guru Besar Ilmu Hukum UMN Al Washliyah Medan. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Penulis: Nasrullah dan Nelvitia Purba, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, dan Guru Besar Ilmu Hukum UMN Al Washliyah Medan.

Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) melalui teknologi deepfake memungkinkan manipulasi citra, suara, dan video yang sulit dibedakan dari rekaman autentik. 

Dalam perspektif hukum pidana, fenomena ini menimbulkan persoalan mengenai validitas bukti elektronik, integritas pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana atas penggunaan konten manipulatif untuk tujuan melawan hukum.

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Oleh karena itu, kajian ini menganalisis kecukupan kerangka hukum pidana Indonesia dalam merespons kejahatan deepfake, khususnya melalui penguatan autentikasi bukti elektronik, verifikasi forensik digital, serta konstruksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas legalitas, kesalahan, dan kepastian hukum, dengan tetap menjamin perlindungan hak individu dan integritas peradilan.

Deepfake dan Validitas Bukti Elektronik dalam Pembuktian Pidana

Dalam konteks hukum pidana, teknologi artificial intelligence ini menghadirkan persoalan epistemologis dan yuridis karena representasi digital yang tampak autentik tidak selalu mencerminkan peristiwa yang sesungguhnya. 

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Akibatnya, rekaman audiovisual yang selama ini dipandang sebagai sarana untuk mengungkap fakta dapat berubah menjadi instrumen penyesatan, pembentukan alibi palsu, pemerasan, penipuan, atau bahkan rekayasa tuduhan pidana. 

Persoalan mendasarnya bukan semata-mata apakah suatu rekaman dapat diajukan sebagai bukti, melainkan apakah rekaman tersebut benar-benar autentik, utuh, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam proses pembuktian.

Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) melalui teknologi deepfake memungkinkan manipulasi citra, suara, dan video yang sulit dibedakan
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TAGS   deepfake teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence

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