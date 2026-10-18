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JPNN.com Jakarta Politik BNPB Gandeng Perguruan Tinggi Untuk Perkuat Edukasi Kebencanaan di Indonesia

BNPB Gandeng Perguruan Tinggi Untuk Perkuat Edukasi Kebencanaan di Indonesia

Minggu, 18 Oktober 2026 – 10:50 WIB
BNPB Gandeng Perguruan Tinggi Untuk Perkuat Edukasi Kebencanaan di Indonesia - JPNN.com Jakarta
Seorang anak memperhatikan bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (16/6/2026). Foto: Basri Marzuki/Antara

jakarta.jpnn.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah, terutama untuk menghadapi ancaman gempa bumi, potensi megathrust, dan letusan gunung api. 

Edukasi kebencanaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri ketika situasi darurat terjadi.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Muhari mengatakan penguatan kapasitas menyangkut pelatihan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan tidak boleh dianggap sebagai agenda sekilas, tetapi pembelajaran berkelanjutan sepanjang hidup.

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 “Aktivitas vulkanik dan pergerakan lempeng tektonik merupakan dinamika alam yang tidak dapat dihentikan,” jelasnya.  

Oleh karena itu, lanjutnya, penanggulangan bencana perlu difokuskan pada pengurangan risiko dan perlindungan keselamatan masyarakat. 

Menurut Muhari, dalam tiga tahun terakhir, sedikitnya 15–20 kejadian bencana setiap hari memerlukan dukungan penanganan lintas sektor.

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Jika termasuk penanganan mandiri pemerintah daerah, jumlah kejadian bencana di Indonesia mencapai sekitar 5.000–6.000 per tahun.

BNPB mendorong penerapan tiga pilar Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), yakni penyediaan fasilitas sekolah yang aman terhadap bencana, penerapan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) evakuasi yang jelas, serta integrasi pendidikan kebencanaan dalam kurikulum pembelajaran.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah
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TAGS   bnpb gempa bumi bencana perguruan tinggi

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