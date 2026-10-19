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Sosialisme Islam dan Dakwah Ekonomi, Arah Baru Perjuangan Syarikat Islam Dari Surabaya

Senin, 19 Oktober 2026 – 10:30 WIB
Sosialisme Islam dan Dakwah Ekonomi, Arah Baru Perjuangan Syarikat Islam Dari Surabaya - JPNN.com Jakarta
Gagasan sosialisme Islam yang diwariskan HOS Tjokroaminoto kembali ditegaskan sebagai salah satu pijakan perjuangan Syarikat Islam di abad ke-21. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Gagasan sosialisme Islam yang diwariskan HOS Tjokroaminoto kembali ditegaskan sebagai salah satu pijakan perjuangan Syarikat Islam di abad ke-21.

Presiden Lajnah Tanfidziyah Pimpinan Pusat Syarikat Islam Hamdan Zoelva mengatakan sosialisme Islam atau sosialisme berketuhanan harus tetap menjadi landasan perjuangan organisasi dalam membangun ekonomi kebangsaan dan kerakyatan.

Pesan itu disampaikan Hamdan dalam pembukaan Kongres Nasional/Majelis Tahkim Syarikat Islam (SI) ke-42 di Jatim Expo, Surabaya, Minggu (18/10/2026). 

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Kongres yang berlangsung 17-20 Oktober 2026 tersebut mengusung tema Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati.

Pembukaan kongres dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta sejumlah tokoh nasional lainnya.

Menurut Hamdan, sosialisme Islam yang menjadi warisan perjuangan HOS Tjokroaminoto merupakan gagasan tentang keadilan sosial, kebangsaan dan kerakyatan yang berasaskan nilai-nilai Islam.

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“Yaitu sosialisme kebangsaan dan sosialisme kerakyatan yang berasaskan Islam,” tegas Hamdan.

Dia menekankan gagasan tersebut bukan sekadar bagian dari sejarah SI, melainkan ideologi perjuangan yang harus terus dikontekstualisasikan dengan persoalan bangsa Indonesia hari ini.

Gagasan sosialisme Islam yang diwariskan HOS Tjokroaminoto kembali ditegaskan sebagai salah satu pijakan perjuangan Syarikat Islam di abad ke-21.
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TAGS   sosialisme islam surabaya hamdan zoelva

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