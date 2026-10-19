Diskusi CSPS: Disinformasi dan Polarisasi Mengancam Nalar Kritis Publik

jakarta.jpnn.com - Center for Social and Development Studies (CSPS) menggelar dialog publik bertajuk Demokrasi di Era Digital: Membaca Disinformasi, Polarisasi Digital, dan Transformasi Partisipasi Publik dalam Demokrasi Kontemporer di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Diskusi itu menghadirkan empat narasumber, yakni Dr. Syafril, M.Pd., Prof. Dr. Kadri, M.Si., Dr. Alfi Sahrin, M.Si., dan Sahrul, S.Pd., M.Pd.

Sahrul mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh dibajak oleh kepentingan yang memecah belah masyarakat.

Menurut dia, publik harus tetap kritis, menjaga persatuan, dan memastikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia.

Sahrul membedah bagaimana perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah demokrasi. Media sosial yang seharusnya memperluas ruang partisipasi dan memperkuat kontrol masyarakat terhadap kekuasaan justru dapat berubah menjadi arena pertarungan kepentingan yang mengeksploitasi emosi, identitas, dan fanatisme politik.

Dalam analisisnya, polarisasi digital menjadi persoalan serius ketika masyarakat tidak lagi memperdebatkan gagasan dan kualitas kebijakan, melainkan terjebak dalam pembelahan antara kelompok pendukung dan penentang.

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Akibatnya, perbedaan politik yang seharusnya menjadi kekayaan demokrasi berubah menjadi sumber kecurigaan, kebencian, bahkan potensi konflik horizontal.

“Yang lebih berbahaya, pembelahan tersebut dapat dipelihara melalui produksi dan penyebaran informasi menyesatkan secara berulang,” kat Sahrul.