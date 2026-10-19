Ferry Juliantono Terpilih Jadi Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam

jakarta.jpnn.com - Menteri Koperasi Ferry Juliantono terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Lajnah Tanfidziyah Pimpinan Pusat Syarikat Islam (SI) periode 2026-2031 dalam Majelis Tahkim/Kongres Nasional ke-42 Syarikat Islam di Surabaya, Senin (19/10).

Dalam forum yang sama, peserta kongres juga secara aklamasi memilih Hamdan Zoelva sebagai Ketua Dewan Pusat/Dewan Syuro SI periode 2026-2031.

Ferry sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat SI. Seusai ditetapkan, dia langsung dilantik oleh pimpinan sidang kongres.

Ferry menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan peserta kongres dari seluruh Indonesia dengan penuh tanggung jawab.

“Saya siap mengemban amanah yang diberikan oleh peserta kongres dari seluruh Indonesia dengan penuh tanggung jawab,” ujar Ferry.

Dia menegaskan kepemimpinannya akan memperkuat cita-cita dakwah ekonomi Syarikat Islam melalui pengembangan ekonomi syariah, koperasi, zakat dan wakaf.

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Selain itu, juga memperluas akses permodalan bagi pengusaha umat.

Menurut Ferry, dakwah ekonomi harus menjadi jalan untuk membangun umat yang mandiri dan berdaulat secara ekonomi.