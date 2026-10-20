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Presiden Prabowo Minta KSP Listyo Sigit Kawal Program Strategis Pemerintah

Selasa, 20 Oktober 2026 – 12:00 WIB
Presiden Prabowo Minta KSP Listyo Sigit Kawal Program Strategis Pemerintah - JPNN.com Jakarta
Presiden Prabowo Subianto (kanan) memberikan instruksi khusus kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo mengawal berbagai program strategis dan prioritas pemerintah.

Dengan demikian, program-program strategi situ bisa tepat sasaran.

Selain itu, manfaat berbagai program strategis tersebut bisa benar-benar diterima rakyat.

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Instruksi itu diberikan oleh Presiden Prabowo secara langsung kepada Listyo saat jenderal polisi bintang empat itu menghadap Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10). 

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Kepala Staf Kepresidenan itu berlangsung empat mata.

"Menjelang 2 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo menginstruksikan KSP (Kantor Staf Presiden, red) untuk terus mengawal pelaksanaan program strategis agar berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

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Dalam pertemuan yang sama, Presiden Prabowo juga memberikan arahan-arahan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian program-program prioritas nasional, beserta arahan-arahan terkait isu-isu strategis. 

Presiden Prabowo menekankan pada aspek-aspek seperti keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program strategis pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo mengawal berbagai program strategis dan prioritas pemerintah.
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TAGS   presiden prabowo prabowo subianto listyo sigit prabowo program prabowo

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