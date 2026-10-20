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Kongres Ditutup Menteri Agama, SI Siap Lawan Ekonomi Liberal Kapitalistik Dengan Ekonomi Konstitusi

Selasa, 20 Oktober 2026 – 18:15 WIB
Kongres Ditutup Menteri Agama, SI Siap Lawan Ekonomi Liberal Kapitalistik Dengan Ekonomi Konstitusi - JPNN.com Jakarta
Kongres Nasional/Majelis Tahkim ke-42 Syarikat Islam resmi ditutup oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Selasa, (20/10). Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Kongres Nasional/Majelis Tahkim ke-42 Syarikat Islam resmi ditutup oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Selasa, (20/10).

Rangkaian acara sejak 17 hingga 20 Oktober 2026 itu secara aklamasi memilih Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Presiden Lajnah Tanfidyah Syarikat Islam dan Hamdan Zoelva sebagai ketua dewan pusat atau Dewan Syuro periode 2026-2031.

Ferry Juliantono mengatakan Koperasi Setia Boedi yang didirikan oleh HOS sejak tahun 1913 adalah sebuah usaha besar yang menjadi landasan ekonomi yang digagas untuk mengangkat ekonomi umat untuk mengejar ketertinggalan kaum pribumi. 

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"Melalui sebuah perjuangan besar, Syarikat Islam bercita-cita berjuang melawan ekonomi liberalistik, kapitalistik dengan ekonomi konstitusi di bawah pimpinan Presiden Prabowo. SI harus di garis depan melawan liberalistik, kapitalisme dengan mengembalikan ekonomi sesuai UUD sesuai cita-cita pendiri bangsa," ujar Ferry, Selasa (20/10). 

Menurut Ferry, kerja sama yang digagas oleh Kementerian Koperasi dan Kementerian Agama untuk membangun koperasi di masjid-masjid seluruh Indonesia sebagai pilot project adalah satu strategi mengangkat ekonomi umat.

Ferry menjelaskan misi dakwah ekonomi yang menjadi salah satu agenda prioritas SI akan terus dilanjutkan dan dioptimalkan implementasinya.

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Misi itu sejalan dengan program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang disiapkan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan ekonomi masyarakat hingga pelosok desa. 

Sebagai Menkop, Ferry akan berupaya menyinergikan perjuangan SI dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop). Pasalnya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni pembangunan ekonomi umat. 

Kongres Nasional/Majelis Tahkim ke-42 Syarikat Islam resmi ditutup oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Selasa, (20/10).
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TAGS   syarikat islam ferry juliantono hamdan zoelva menteri agama

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