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BNPT Berharap Pelajar Menjadi Agen Perdamaian

Rabu, 21 Oktober 2026 – 12:30 WIB
BNPT Berharap Pelajar Menjadi Agen Perdamaian - JPNN.com Jakarta
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono mendorong para menjadi agen perdamaian dengan cara melawan konten kekerasan di media sosial. Foto: BNPT

jakarta.jpnn.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono mendorong para menjadi agen perdamaian dengan cara melawan konten kekerasan di media sosial.

Berdasarkan data BNPT, sebanyak 782 anak di 18 provinsi terpapar konten kekerasan melalui berbagai grup digital.

"Setelah mengikuti Kemah Kebangsaan ini, saya harap teman-teman bisa menjadi agen-agen perubahan di sekolah masing-masing. Ini ada 58 sekolah,” kata Eddy pada Kemah Kebangsaan BP2M bertema Pilar Kebangsaan: Merawat Kebhinnekaan di Tengah Perbedaan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (20/10). 

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Menurut Eddy, menjaga persatuan di tengah keberagaman harus diwujudkan melalui perilaku sehari-hari, termasuk dalam menggunakan media sosial. 

Eddy mengingatkan para pelajar agar membiasakan prinsip 3T, yakni tahan, telusuri, dan timbang, sebelum memercayai ataupun membagikan informasi.

"Jangan sampai terpapar info-info kekerasan, ujaran kebencian,” kata Eddy.

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BNPT juga menyoroti paparan konten kekerasan melalui true crime community (TCC), yakni komunitas digital yang membahas kasus kriminal dan berbagai insiden kekerasan. 

Tantangan itu membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, seperti orang tua, pemerintah, dan masyarakat.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono mendorong para menjadi agen perdamaian dengan cara melawan konten kekerasan di media sosial.
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TAGS   bnpt pelajar media sosial kekerasan

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