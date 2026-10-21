2 Tahun Prabowo-Gibran, Fondasi Ekonomi Menguat, Investasi Terus Tumbuh

jakarta.jpnn.com - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan penguatan fondasi ekonomi melalui stabilitas pertumbuhan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, serta program perlindungan sosial.

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI Perdana Wahyu Santosa menyoroti ketahanan fundamental ekonomi nasional yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen pada triwulan II 2026.

"Inflasi September 2026 terkendali pada 3,28 persen, sedangkan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen. Cadangan devisa mencapai USD 146,3 miliar, didukung surplus perdagangan barang sebesar USD 7,25 miliar sepanjang Januari–Agustus 2026," kata dia.

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Realisasi investasi Januari–September 2026 sebesar Rp 1.539,2 triliun sebagai penggerak industrialisasi.

Namun, tekanan fiskal dan volatilitas pasar keuangan tetap membutuhkan kewaspadaan.

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pemerintah menunjukkan perkembangan positif dalam merealisasikan agenda pembangunan.

Namun, dia menilai Indonesia masih menghadapi tantangan pemerataan ekonomi.

“Saya melihatnya secara umum masyarakat cukup puas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah,” ujar Ujang.