Ignasius Jonan Ajak Singapura dan Malaysia Kerja Sama Tangani Karhutla Indonesia

jakarta.jpnn.com - Anggota Wantimpres Ignasius Jonan mengajak pemerintah Singapura dan Malaysia bekerja sama menangani di Indonesia.

“Kalau ada unsur kesengajaan, coba dicari bersama, bekerja sama. Ayo tangani bersama,” kata Jonan dalam akun Instagram pribadinya, Rabu (21/10).

Menurut Jonan, sudah ada kerangka kerja ASEAN yang ditandatangani pada 10 Juni 2002.

Jonan menjelaskan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sudah ditandatangani sepuluh negara.

“Semua negara ASEAN sepakat dalam framework ASEAN,” kata Jonan.

Selain itu, dia mengajak mereka untuk bekerja sama dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdasarkan rekam jejak kerja sama sebelumnya.

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“Kalau menangani human trafficking bisa, menangani terorisme bisa, menangani perdagangan obat bius bisa bersama, kenapa ini tidak?” ujar Jonan.

Dia mengatakan bila Singapura dan Malaysia bekerja sama dengan Indonesia, setiap negara harus memastikan kesiapan peralatan hingga sumber daya manusia untuk menangani karhutla.