Nilai Keagamaan Pesantren Modal Besar Cegah Generasi Muda Terpapar Paham Radikal

jakarta.jpnn.com - Guru Besar Sejarah Peradaban Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Didin Nurul Rosidin mengatakan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan yang diajarkan di pesantren memiliki potensi besar untuk membentuk imunitas generasi muda terhadap paham radikal.

"Kekuatan utama santri itu terletak pada pertemuan antara kedalaman ilmu, pendidikan akhlak, pengalaman hidup bersama, dan kesadaran kebangsaan," kata Didin, Kamis (22/10).

Didin menjelaskan, ketika keempatnya berjalan dengan baik, pesantren mempunyai modal penting membentuk ketahanan terhadap intoleransi, ekstremisme, dan kekerasan.

Meskipun demikian, dia mengingatkan bahwa ketahanan tersebut bukan sesuatu yang instan.

Menurut dia, karakter moderat harus terus dipupuk melalui pendidikan yang konsisten dan berkesinambungan.

"Kita juga harus menyadari bahwa status sebagai santri itu tidak otomatis membuat mereka menjadi kebal terhadap propaganda. Inilah yang kemudian harus kita jadikan refleksi bahwa ketahanan itu merupakan hasil pendidikan yang harus terus dirawat," jelas Didin.

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Menurutnya, tradisi keilmuan di pesantren melatih para santri untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan keagamaan yang sempit.

Melalui metode belajar sorogan, bandongan, dan musyawarah, santri terbiasa melihat dinamika perbedaan pandangan secara bijaksana.