Presiden Prabowo Mencurigai Perusahaan Asing Penyebab Karhutla

jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mencurigai beberapa perusahaan asing terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Menurut Prabowo, perusahaan-perusahaan itu menerima konsesi dan mengantongi izin usaha di Indonesia.

Prabowo menyebut ada perusahaan-perusahaan yang ditemukan telah melanggar aturan hingga 19 kali.

"Ternyata, ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab,” kata Prabowo, Kamis (22/10).

Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan perusahaan-perusahaan tersebut sudah diberi konsesi selama belasan tahun.

“Ada yang melanggar tiga kali, empat kali, melanggar tiga kali, empat kali. Ada yang belasan kali,” kata Prabowo.

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Prabowo Subianto berharap ke depan tidak ada pelanggaran lagi.

“Kalau dua kali melanggar, cabut saja (izinnya)," kata Presiden Prabowo.