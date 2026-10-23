Presiden Prabowo Mencurigai Perusahaan Asing Penyebab Karhutla
jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mencurigai beberapa perusahaan asing terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Menurut Prabowo, perusahaan-perusahaan itu menerima konsesi dan mengantongi izin usaha di Indonesia.
Prabowo menyebut ada perusahaan-perusahaan yang ditemukan telah melanggar aturan hingga 19 kali.
"Ternyata, ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab,” kata Prabowo, Kamis (22/10).
Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan perusahaan-perusahaan tersebut sudah diberi konsesi selama belasan tahun.
“Ada yang melanggar tiga kali, empat kali, melanggar tiga kali, empat kali. Ada yang belasan kali,” kata Prabowo.
Prabowo Subianto berharap ke depan tidak ada pelanggaran lagi.
“Kalau dua kali melanggar, cabut saja (izinnya)," kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto mencurigai beberapa perusahaan asing terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
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