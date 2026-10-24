AMPERA Minta Dasar Hukum Penerbitan PMK Dijelaskan secara Transparan 

jakarta.jpnn.com - Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat (AMPERA) Pembela Konstitusi menyoroti penanganan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan Denny Indrayana.

Mereka mempertanyakan penanganan permohonan tersebut karena menilai terdapat persoalan mendasar terkait kepastian hukum, kewenangan pengadilan, dan prinsip finalitas putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut AMPERA, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

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Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) Masri Ikoni menilai penanganan perkara tersebut perlu dikaji secara serius dari perspektif konstitusi dan kepastian hukum.

Dia merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, termasuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dengan putusan yang bersifat final.

"Prinsip finalitas putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh dipandang sebagai ketentuan yang dapat diabaikan. Kepastian hukum harus menjadi landasan utama dalam setiap penegakan konstitusi," tegas Masri, Sabtu (24/10).

Menurutnya, apabila suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap dan tidak tersedia mekanisme hukum untuk mengubahnya, seluruh pihak harus menghormati konsekuensi hukum dari putusan tersebut.

"Setiap tindakan yang dinilai bertentangan dengan putusan yang telah final harus diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai muncul preseden yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat," tambahnya.