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JPNN.com Jakarta Politik Ketua DPP KNPI Apresiasi Sufmi Dasco Ahmad Gaungkan Semangat Persatuan

Ketua DPP KNPI Apresiasi Sufmi Dasco Ahmad Gaungkan Semangat Persatuan

Sabtu, 24 Oktober 2026 – 17:30 WIB
Ketua DPP KNPI Apresiasi Sufmi Dasco Ahmad Gaungkan Semangat Persatuan - JPNN.com Jakarta
Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Natsir mengapresiasi ajakan persatuan yang disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Natsir mengapresiasi ajakan persatuan yang disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Menurutnya, semangat persatuan menjadi modal penting dalam menguatkan agenda kedaulatan ekonomi dan pembangunan nasional.

Natsir menegaskan kedaulatan pasar modal merupakan bagian penting dari kedaulatan ekonomi bangsa.

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Menurut dia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi the next leader market di kawasan Asia Pasifik.

Namun, potensi tersebut harus ditopang kemampuan negara dalam mengatur, mengawasi, dan memastikan pasar modal berjalan sesuai dengan kepentingan nasional.

“Pasar modal harus dibangun dengan tata kelola yang kuat, transparan dan akuntabel, sekaligus mampu melindungi kepentingan investor dan perekonomian Indonesia,” kata Natsir di Jakarta, Sabtu (24/10/2026). 

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Menurut Natsir, semangat kedaulatan tidak boleh berhenti pada satu sektor. Prinsip tersebut harus menjadi landasan dalam seluruh agenda pembangunan nasional, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga penguatan pasar modal.

Dia menjelaskan kekayaan sumber daya alam dan kekuatan pasar keuangan harus ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Natsir mengapresiasi ajakan persatuan yang disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
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TAGS   sufmi dasco ahmad knpi presiden prabowo subianto

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