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Partai Hanura Siapkan Strategi Politik Modern Hadapi Pemilu 2029

Senin, 26 Oktober 2026 – 21:00 WIB
Partai Hanura Siapkan Strategi Politik Modern Hadapi Pemilu 2029 - JPNN.com Jakarta
Ketua Tim Task Force DPP Hanura Patrice Rio Capella. Foto: ANTARA/HO-Hanura

jakarta.jpnn.com - Partai Hanura terus mempersiapkan diri menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

Partai Hanura menyiapkan strategi politik modern berbasis ilmu pengetahuan, survei, dan konsultan.

Tujuannya ialah untuk memperkuat daya saing partai sekaligus menghadapi Pemilu 2029.

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Ketua Tim Task Force DPP Hanura Patrice Rio Capella mengatakan partainya mulai menerapkan pendekatan modern dalam pengelolaan organisasi dan penyusunan strategi electoral.

Dengan demikian, setiap langkah politik didasarkan pada perhitungan yang terukur.

"Hanura hari ini mengelola partainya dengan cara-cara modern, dengan memakai ilmu pengetahuan. Jadi tidak sekadar rasa-rasa, mungkin-mungkin itu tidak dipakai lagi. Hari ini berdasarkan ilmu pengetahuan," kata Rio, Minggu (25/10).

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Rio mengatakan pendekatan tersebut diperlukan agar partai dapat memetakan potensi perolehan suara dan menentukan strategi yang tepat di setiap daerah pemilihan (dapil).

Partai Hanura, kata Rio, akan melakukan survei di sejumlah dapil, termasuk di Sulawesi Barat, untuk mengetahui kondisi politik dan peluang partai dalam menghadapi kontestasi mendatang.

Partai Hanura terus mempersiapkan diri menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
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TAGS   pemilu 2029 pemilihan umum hanura partai

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