PEMIRA Gelar Konsolidasi di Solo, Ajak Anak Muda Gabung Gerindra

jakarta.jpnn.com - Pemuda Indonesia Raya (PEMIRA) menggelar konsolidasi awal bersama kalangan pemuda di kota Solo, Jawa Tengah.

Konsolidasi itu merupakan langkah memperkuat persatuan generasi muda sekaligus membangun komitmen untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia maju.

Konsolidasi ini menjadi momentum untuk menghimpun potensi anak muda dari berbagai latar belakang organisasi agar dapat berkontribusi lebih aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

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Selain memperkuat komunikasi dan jaringan antarpemuda, kegiatan tersebut juga menjadi langkah awal bagi generasi muda yang menyatakan kesiapan untuk bergabung dan berjuang bersama Partai Gerindra.

Deklarator Pemuda Indonesia Raya (PEMIRA) tingkat nasional Muhammad Natsir Sahib menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam memastikan nilai-nilai dan cita-cita pembangunan nasional dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Menurut Natsir Sahib, Asta Cita Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar program pemerintahan, melainkan arah pembangunan yang perlu dipahami, didukung, dan dikawal bersama oleh seluruh elemen bangsa, termasuk generasi muda.

“Anak muda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa. Kita harus mengambil peran, menjaga nilai-nilai Asta Cita, dan ikut memastikan cita-cita besar Presiden Prabowo untuk Indonesia maju dapat direalisasikan. Perjuangan membangun bangsa membutuhkan keterlibatan generasi muda yang memiliki semangat, komitmen, dan tanggung jawab,” ujar Natsir Sahib, Senin (26/10).

Dia menambahkan konsolidasi awal di Jawa Tengah diharapkan menjadi titik berangkat untuk membangun gerakan kepemudaan yang solid, terorganisasi, dan memiliki orientasi perjuangan yang jelas.