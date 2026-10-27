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TNI AU Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Palembang dan Banjarmasin

Selasa, 27 Oktober 2026 – 12:00 WIB
TNI AU Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Palembang dan Banjarmasin - JPNN.com Jakarta
Pesawat Hercules TNI AU dikerahkan untuk mengantar "dry ice" dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur menuju Palembang, Sumatera Selatan dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu, (25/10/2026). Foto: ANTARA/HO-Puspen TNI

jakarta.jpnn.com - TNI AU mengirimkan 4,6 ton dry ice untuk memodifikasi cuaca di Palembang dan Banjarmasin.

Dry ice itu diangkut menggunakan dua pesawat angkut jenis Hercules.

Dry ice dikirim dari Lanud Halim Perdanakusuma pada Minggu (25/10).

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Dry ice itu akan dipakai untuk menciptakan hujan buatan guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Pelaksanaan OMC untuk membantu mengurai asap di wilayah terdampak karhutla," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas, Senin (26/10).

Nas menjelaskan TNI AU mengerahkan dua pesawat angkut Hercules, yakni Hercules A-1344 dan Hercules A-1339.

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"Pesawat Hercules A-1339 mendistribusikan 2.338 kilogram dry ice melalui dua sortie ke Banjarmasin. Sementara itu, pesawat Hercules A-1344 mengangkut 1.123 kilogram dry ice ke Banjarmasin dan 1.162 kilogram ke Palembang," kata Nas.

Setelah dry ice sampai ke Palembang dan Banjarmasin, personel di sana akan menyebarkan dry ice tersebut ke langit wilayah karhutla menggunakan pesawat.

TNI AU mengirimkan 4,6 ton dry ice untuk memodifikasi cuaca di Palembang dan Banjarmasin.
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TAGS   tni au palembang banjarmasin karhutla

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