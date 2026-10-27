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JPNN.com Jakarta Politik Pengamat UI Minta Pemerintah Jaga Generasi Muda dari Jebakan Ekstremisme

Pengamat UI Minta Pemerintah Jaga Generasi Muda dari Jebakan Ekstremisme

Selasa, 27 Oktober 2026 – 15:00 WIB
Pengamat UI Minta Pemerintah Jaga Generasi Muda dari Jebakan Ekstremisme - JPNN.com Jakarta
Muhamad Syauqillah menilai kelompok ekstrem secara konsisten mencari celah situasi politik untuk menyusupkan agenda mereka. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Pengamat Keamanan dan Terorisme pada Kajian Terorisme di Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (UI) Muhamad Syauqillah menilai kelompok ekstrem secara konsisten mencari celah situasi politik untuk menyusupkan agenda mereka.

Menurut dia, isu-isu luar negeri sengaja diimpor untuk mereproduksi narasi yang mendelegitimasi pemerintah dan mengapitalisasi gerakan ekstrem. 

Syauqillah menjelaskan propaganda seperti itu merupakan template. 

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“Tawarannya selalu merespons seperti dinamika di Suriah atau saat fenomena Arab Spring, lalu diimpor dengan berbagai varian ideologi yang melatarbelakanginya,” ujar Syauqillah, Selasa (27/10).

Syauqillah menilai taktik itu bukanlah fenomena baru, namun polanya kerap berulang. 

Menurut dia, masyarakat Indonesia memiliki keterikatan kuat terhadap isu Timur Tengah karena kedekatan kultural dan kuatnya relasi keagamaan. Hal itulah yang menjadikan isu geopolitik di Timur Tengah menjadi komoditas informasi yang sangat mudah dieksploitasi. 

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“Mereka memanfaatkan isu ini karena solidaritas, yang kemudian digunakan untuk mengapitalisasi gerakan dan mempropaganda masyarakat,” kata Syauqillah.

Alumnus Doctor of Philosophy dari Universitas Marmara Turki itu berharap dinamika politik internal negara lain tidak dimanfaatkan untuk menciptakan situasi politik yang tidak menguntungkan bagi Indonesia. 

Muhamad Syauqillah menilai kelompok ekstrem secara konsisten mencari celah situasi politik untuk menyusupkan agenda mereka.
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TAGS   universitas indonesia pengamat terorisme generasi muda

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