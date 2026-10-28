KSPI Berharap Demo Hari Ini Berjalan Tertib

jakarta.jpnn.com - Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DEN KSPI) berharap demonstrasi di Jakarta pada hari ini, Rabu, 28 Oktober 2026, tidak berjalan rusuh.

KSPI mendukung demokrasi yang sehat berdasarkan konstitusi.

KSPI juga berharap demonstrasi dilakukan dengan tertib dan damai sesuai aturan yang berlaku.

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"KSPI mengimbau para buruh dan peserta aksi demonstrasi pada tanggal 28 Oktober 2026 hendaknya aksi dilakukan secara damai tanpa kekerasan dan kerusuhan sesuai konstitusi dan peraturan yang berlaku," kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Dia pun mengharapkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk membangun negara yang adil dan makmur dapat tercapai.

Sebelumnya, Polri mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.

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Kepala Divisi Humas Polri Johnny Eddizon Isir mengatakan perbedaan pandangan dan kritik merupakan bagian dari demokrasi yang sehat.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan aspirasi.