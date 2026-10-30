Sahroni Sebut Draft RUU Perampasan Aset Dibahas Pekan Depan

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni buka suara tentang substansi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Menurut Sahroni, substansi draf RUU Perampasan Aset akan dibahas mulai pekan depan.

Politikus Partai Nasdem itu menjelaskan saat ini pihaknya masih menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

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Pihaknya mengundang berbagai narasumber, baik pakar, advokat, mahasiswa, maupun organisasi sipil.

Tujuannya ialah untuk menyampaikan aspirasi terkait RUU tersebut.

"Semoga bisa lebih cepat sesuai yang dijanjikan oleh Pak Profesor Sufmi Dasco, itu tanggal 15 Desember (disahkan),” kata Sahroni, Rabu (20/10).

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“Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Yang penting RDPU ini berjalan sampai nanti sampai tanggal 5 November," kata Sahroni usai rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu.