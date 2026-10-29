Dukung Target Industri 25 Persen PDB, Komisioner BPKN Ingatkan Penguatan Perlindungan Konsumen

jakarta.jpnn.com - Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Jailani menyambut positif langkah Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji yang menargetkan peningkatan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 25 persen.

Menurut Jailani, target tersebut merupakan bagian penting dari agenda transformasi ekonomi nasional untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan nilai tambah produksi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong daya saing Indonesia di tengah persaingan industri global.

Jailani menilai bahwa upaya meningkatkan kontribusi manufaktur dari kisaran 19 persen menuju 25 persen memerlukan kebijakan yang terintegrasi, terutama dalam penguatan investasi, hilirisasi industri, produktivitas, teknologi, dan pengembangan kawasan industri.

Baca Juga: Presiden Prabowo Mencurigai Perusahaan Asing Penyebab Karhutla

Namun, peningkatan kapasitas manufaktur juga perlu diikuti penguatan standar mutu, keselamatan produk, dan perlindungan hak-hak konsumen.

"Ini merupakan agenda strategis bagi pembangunan ekonomi nasional. Kami berharap pertumbuhan industri tersebut juga diikuti peningkatan kualitas produk, keselamatan, dan perlindungan konsumen," ujar Jailani, Kamis (29/10).

Dia mengaku mengatahui kapasitas Sarmuji. Menurut Jailani, Sarmuji sangat berpengalaman dan punya dan punya pemahaman yang komprehensif tentang pertumbuhan ekonomi dan industri manufaktur.

Sebab, Sarmuji pernah menjadi Wakil Ketua Komisi VI DPR yang membidangi perdagangan dan memiliki hubungan kemitraan kerja dengan BPKN. “Pengalaman tersebut membuat Menteri Sarmuji sangat memahami keterkaitan antara kebijakan industri, perdagangan, persaingan usaha, dan kepentingan konsumen,” kata Jailani.

Jailani juga berharap pemahaman terhadap isu perlindungan konsumen bisa tecermin dalam kebijakan pengembangan industri manufaktur ke depan.