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JPNN.com Jakarta Politik BNPT Cetak Generasi Baru Duta Damai Sumatera Utara, Ajak Anak Muda Bijak Bermedia Sosial

BNPT Cetak Generasi Baru Duta Damai Sumatera Utara, Ajak Anak Muda Bijak Bermedia Sosial

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 12:00 WIB
BNPT Cetak Generasi Baru Duta Damai Sumatera Utara, Ajak Anak Muda Bijak Bermedia Sosial - JPNN.com Jakarta
BNPT menegaskan ketahanan digital perlu diperkuat agar generasi muda mampu mengenali dan menangkal pengaruh negatif sekaligus bijak bermedia sosial. Foto: BNPT

jakarta.jpnn.com - Plt Direktur Kontra Radikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Hendro Wicaksono mengatakan ketahanan digital perlu diperkuat agar generasi muda mampu mengenali dan menangkal pengaruh negatif sekaligus bijak bermedia sosial.

Sebab, ruang digital yang sudah menyatu dengan kehidupan anak dan generasi muda rentan memberikan ancaman paparan intoleransi, provokasi, dan narasi kekerasan

“Apa pun yang kita keluarkan harus positif untuk mengisi ruang digital dengan hal bermanfaat karena generasi ini adalah ujung tombak nasional penyebar pesan damai di Sumatera Utara,” ujar Hendro di Medan, Sumatera Utara, Jumat (30/10).

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Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Utara Arifudin Muda Harahap menjelaskan radikalisme berakar dari pemaksaan kehendak.

Menurut dia, wilayah Sumatera Utara yang majemuk rentan mengalami gesekan apabila sikap saling menghormati mulai luntur.  

Dia mencontohkan pergeseran tradisi mencium tangan saat bersalaman yang sejatinya merupakan kearifan lokal dan bukti penghormatan.

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“Ketika menghadapi isu radikal di medsos, jangan dilawan secara frontal karena hanya memicu perang medsos, tetapi berikan pencerahan melalui akun-akun edukasi tentang bagaimana sebenarnya beragama,” terang Guru Besar UIN Sumatera Utara itu. 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan M Sofyan mengapresiasi langkah BNPT melibatkan generasi muda untuk menjaga keharmonisan kota. 

Hendro Wicaksono mengatakan ketahanan digital perlu diperkuat agar generasi muda mampu mengenali dan menangkal pengaruh negatif sekaligus bijak bermedia sosial
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TAGS   bnpt anak muda generasi muda media sosial

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