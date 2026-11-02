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JPNN.com Jakarta Politik Dialog dengan Siswa SMAN 1 Mamasa, Wapres Gibran Janji Perbaiki Sekolah

Dialog dengan Siswa SMAN 1 Mamasa, Wapres Gibran Janji Perbaiki Sekolah

Senin, 02 November 2026 – 15:00 WIB
Dialog dengan Siswa SMAN 1 Mamasa, Wapres Gibran Janji Perbaiki Sekolah - JPNN.com Jakarta
Wapres Gibran Rakabuming (kiri) saat berdialog dengan siswa di SMAN 1 Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulbar, Senin (2/11/2026). Foto: ANTARA/Prisca Triferna/pri

jakarta.jpnn.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming berjanji memperbaiki Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mamasa, Sulawesi Barat.

Janji itu diucapkan ketika Gibran berdialog dengan siswa SMAN 1 Mamasa, Sulawesi Barat.

Saat itu para siswa memohon percepatan renovasi sekolahnya.

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Selain itu, para siswa juga meminta penambahan fasilitas belajar mengajar.

"Saya mohon maaf sekolahnya sampai seperti ini,” kata Gibran, Senin (2/11).

Anak Mantan Presiden Jokowi itu pun menyampaikan janji memperbaiki sekolah.

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“Katanya dari tahun 80? Nanti kami perbaiki, ya," kata Wapres Gibran.

Pada kesempatan itu, Wapres Gibran tidak hanya berdialog dengan siswa, tetapi juga memeriksa keadaan ruang kelas.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming berjanji memperbaiki Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mamasa, Sulawesi Barat.
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TAGS   gibran rakabuming raka wapres gibran sekolah siswa

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