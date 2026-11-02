Dialog dengan Siswa SMAN 1 Mamasa, Wapres Gibran Janji Perbaiki Sekolah

jakarta.jpnn.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming berjanji memperbaiki Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mamasa, Sulawesi Barat.

Janji itu diucapkan ketika Gibran berdialog dengan siswa SMAN 1 Mamasa, Sulawesi Barat.

Saat itu para siswa memohon percepatan renovasi sekolahnya.

Selain itu, para siswa juga meminta penambahan fasilitas belajar mengajar.

"Saya mohon maaf sekolahnya sampai seperti ini,” kata Gibran, Senin (2/11).

Anak Mantan Presiden Jokowi itu pun menyampaikan janji memperbaiki sekolah.

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“Katanya dari tahun 80? Nanti kami perbaiki, ya," kata Wapres Gibran.

Pada kesempatan itu, Wapres Gibran tidak hanya berdialog dengan siswa, tetapi juga memeriksa keadaan ruang kelas.