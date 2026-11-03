Presiden Prabowo Mendadak Panggil Menteri dan Pejabat ke Istana

jakarta.jpnn.com - Beberapa pejabat dan menteri dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/11).

Mereka akan mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

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Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia serta Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga datang.

Selain itu, hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

Ada juga Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Para menteri dan pejabat mulai berdatangan sekitar pukul 13:05 WIB.

Rosan mengatakan belum mengetahui secara pasti agenda rapat terbatas tersebut.