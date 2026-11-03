Pakar Ungkap Cara Cegah Radikalisme dan Kekerasan Remaja, Keluarga Jadi Fondasi

jakarta.jpnn.com - Pakar pendidikan Ki Darmaningtyas menilai akar persoalan anak terpapar radikalisme berawal dari rapuhnya fondasi sosial di tingkat keluarga.

Dia menyebut perilaku main hakim sendiri tidak terlepas dari bentukan dalam keluarga.

"Anak-anak yang tumbuh tanpa keharmonisan keluarga cenderung lebih mudah untuk kehilangan arah atau pegangan hidup," kata Ki Darmaningtyas.

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Dia menjelaskan anak-anak seperti itu kemudian mengalami kegelisahan di dalam bersikap dan bertindak.

Kondisi itu secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku mereka.

"Ketika mereka mengalami krisis kasih sayang, dia cenderung akan mudah meluapkan emosinya dalam tindakan-tindakan sepihak untuk melakukan kekerasan terhadap sesamanya," jelas Darmaningtyas.

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Dia menjelaskan, 50 persen pembentukan karakter anak berasal dari keluarga, 30 persen dari sekolah, dan 20 persen dari lingkungan pergaulan. Ketika fondasi keluarga rapuh, anak cenderung mengalami masalah psikologis.

"Kalau kita lihat, ini pengalaman saya pribadi dan pengalaman teman yang mengelola SDM cukup banyak, ada kerentanan psikis pada anak milenial dan Gen Z, apalagi generasi Alfa. Tantangannya makin banyak, tapi peletakan dasar dari keluarga semakin minim. Itu berpengaruh terhadap perilaku main hakim sendiri," katanya.