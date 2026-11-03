Indonesia Butuh RUU Anti-Spionase Asing Untuk Lindungi Kepentingan Strategis Nasional

jakarta.jpnn.com - Pakar Hubungan Internasional yang juga Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP Universitas Indonesia (UI) Edy Prasetyono mengatakan Indonesia sangat berpotensi menjadi target spionase karena posisinya strategis secara geografi.

Indonesia juga strategis di dalam sumber kekayaan alam sehingga proses-proses politik karena itu akan memengaruhi kebijakan.

”Oleh karena itu, bagi saya yang paling penting itu ialah lebih cenderung untuk segera ada RUU anti-spionase asing,” kata Edy saat menjadi narasumber dialog di salah satu stasiun TV swasta nasional di Jakarta, Selasa (3/11).

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Menurutnya, sasaran spionase bermacam-macam, seperti perorangan, blackmail, dan bisa untuk memengaruhi satu proses pembuatan kebijakan.

Yang kedua, bisa juga rahasia-rahasia perekonomian dan sumber alam dan sebagainya.

”Itu luar biasa karena akan memberikan keuntungan yang strategis bagi mereka. Sasaran yang lain adalah bidang-bidang yang disebut critical area dan itu banyak sekali, ada pertahanan juga,” lanjutnya.

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Akibat dari spionase itu sangat dalam. Ada penjatuhan rezim, pengurasan sumber alam dan sebagainya.

”Ini ancaman terhadap kelangsungan hidup yang jauh lebih vital daripada sekadar sektor-sektor yang tersebar itu. Oleh karena itu, yang paling penting adalah segera ada RUU antispionase asing,” tegas Edy.