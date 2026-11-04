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TNI Buka Suara Soal Kabar Kerahkan Banyak Prajurit ke Jakarta

Rabu, 04 November 2026 – 12:00 WIB
TNI Buka Suara Soal Kabar Kerahkan Banyak Prajurit ke Jakarta - JPNN.com Jakarta
Kapuspen Mabes TNI Muhammad Nas saat pembukaan TNI Fair di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9/2026). Foto: ANTARA/Walda Marison

jakarta.jpnn.com - Kepala Pusat Penerangan TNI Muhammad Nas buka suara soal kabar adanya pengerahan prajurit dalam jumlah besar ke DKI Jakarta, Selasa (3/11).

Muhammad Nas mengatakan pengerahan personel dalam jumlah besar dilakukan dalam rangka menjalankan tugas negara dan menjaga kesatuan.

"Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan,” kata Muhammad Nas.

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Muhammad Nas menjelaskan TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI.

“TNI selalu siap melaksanakan tugas berpedoman perundang-undangan yang berlaku," kata Muhammad Nas.

Kendati demikian, Nas tidak menjelaskan secara detail maksud dari pengerahan pasukan itu. 

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Dia juga tidak menjelaskan secara terperinci berapa personel yang dikerahkan ke ibu kota.

Antara sempat bertanya soal dugaan pengerahan personel untuk mengantisipasi aksi demonstrasi dalam waktu dekat. 

Kepala Pusat Penerangan TNI Muhammad Nas buka suara soal kabar adanya pengerahan prajurit dalam jumlah besar ke DKI Jakarta, Selasa (3/11).
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TAGS   tni TNI AL demo jakarta

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