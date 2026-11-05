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JPNN.com Jakarta Politik Penembakan di Aceh, TNI AD Sebut Berawal dari Penertiban Bendera Bulan Bintang

Penembakan di Aceh, TNI AD Sebut Berawal dari Penertiban Bendera Bulan Bintang

Kamis, 05 November 2026 – 15:00 WIB
Penembakan di Aceh, TNI AD Sebut Berawal dari Penertiban Bendera Bulan Bintang - JPNN.com Jakarta
Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM), Brigadir Jenderal TNI Mahesa Fitriadi memimpin langsung serah terima jabatan Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Teuku Mustafa Kamal di Banda Aceh. Foto: ANTARA/HO-Pendam IM

jakarta.jpnn.com - Seorang warga meninggal dunia dalam insiden penembakan di Meunasah Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (4/11).

TNI AD pun sudah buka suara terkait peristiwa yang terjadi di Aceh.

Menurut TNI AD, peristiwa itu bermula dari upaya penertiban dan penurunan Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lokasi tersebut

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Aparat TNI dan Polri sudah mengedepankan upaya persuasif dan humanis kepada penyelenggara acara sebelum akhirnya melakukan penertiban.

Namun, upaya tersebut belum mencapai kesepakatan karena panitia tetap bersikeras mempertahankan bendera.

Di sisi lain, TNI AD juga sedang mengantisipasi digelarnya kegiatan Syiar Aceh Merdeka di wilayah Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.

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Dalam penertiban di Desa Pulo Keunari, warga melakukan penolakan.

Akhirnya terjadi eskalasi konflik yang meningkat dan berujung aksi pelemparan batu.

Seorang warga meninggal dunia dalam insiden penembakan di Meunasah Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (4/11).
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TAGS   tni ad aceh penembakan kabupaten pidie

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