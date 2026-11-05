BNPT dan Pemprov Sumbar Bersinergi Perkuat Peran Guru Cegah Radikalisme di Sekolah

jakarta.jpnn.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan tenaga pendidik untuk membangun ketahanan di lingkungan sekolah.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan sekaligus meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dalam menghadapi potensi intoleransi, radikalisme, terorisme, dan berbagai bentuk kekerasan yang melibatkan generasi muda.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumatera Barat Mursalim menyoroti fenomena meningkatnya True Crime Community (TCC) di kalangan anak-anak dan generasi muda.

Baca Juga: Presiden Prabowo Mendadak Panggil Menteri dan Pejabat ke Istana

Fenomena tersebut dinilai berkaitan dengan ketertarikan terhadap konten yang mengandung unsur kekerasan dan anarkisme.

Mursalim menegaskan anak-anak yang terpapar pemahaman tersebut tidak semestinya langsung mendapatkan stigma negatif.

Sebaliknya, mereka perlu memperoleh pendampingan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara wajar sesuai dengan tahap perkembangan usianya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Mencurigai Perusahaan Asing Penyebab Karhutla

“Para pelaku sebaiknya tidak diberikan stigma berlebihan, tetapi harus dibimbing untuk kembali bisa hidup selayaknya anak-anak seumurannya. Kesbangpol Sumbar dengan jajarannya pun telah melakukan mitigasi dan pendampingan pada anak-anak yang terpapar pemahaman TCC,” ujar Mursalim saat deklarasi sinergi yang melibatkan pakar dan tenaga pendidik di Ballroom Hotel Mercure, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (5/11/2026).

Plt Direktur Kontra Radikalisasi BNPT Hendro Wicaksono mengatakan perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan makin kompleks dalam upaya penanggulangan kekerasan, intoleransi, radikalisme, hingga terorisme.