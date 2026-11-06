Dasco Serahkan Penanganan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo ke Kepolisian

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad buka suara tentang kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Politikus Partai Gerindra itu menyerahkan sepenuhnya penegakan hukum kepada pihak kepolisian.

Menurut Dasco, pihak berwajib sudah menangani kasus penyadapan itu.

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"Kami menyerahkan sepenuhnya proses-proses hukum tersebut kepada pihak kepolisian," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (6/11)..

Dia meminta kepada Komisi III DPR untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkara penyadapan ilegal.

Di sisi lain, dia pun belum bisa memastikan soal penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.

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Sebab, saat ini DPR RI masih dalam masa reses.

Menurut dia, DPR akan menindaklanjuti hal itu setelah melihat dinamika yang berkembang saat memasuki masa sidang.