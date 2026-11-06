JPNN.com

JPNN.com Jakarta Politik Dasco Serahkan Penanganan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo ke Kepolisian

Dasco Serahkan Penanganan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo ke Kepolisian

Jumat, 06 November 2026 – 15:00 WIB
Dasco Serahkan Penanganan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo ke Kepolisian - JPNN.com Jakarta
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memberi keterangan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jakarta.jpnn.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad buka suara tentang kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Politikus Partai Gerindra itu menyerahkan sepenuhnya penegakan hukum kepada pihak kepolisian.

Menurut Dasco, pihak berwajib sudah menangani kasus penyadapan itu.

Baca Juga:

"Kami menyerahkan sepenuhnya proses-proses hukum tersebut kepada pihak kepolisian," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (6/11)..

Dia meminta kepada Komisi III DPR untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkara penyadapan ilegal.

Di sisi lain, dia pun belum bisa memastikan soal penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.

Baca Juga:

Sebab, saat ini DPR RI masih dalam masa reses.

Menurut dia, DPR akan menindaklanjuti hal itu setelah melihat dinamika yang berkembang saat memasuki masa sidang.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad buka suara tentang kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   presiden prabowo prabowo subianto sufmi dasco ahmad penyadapan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU