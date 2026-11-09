Latihan Penanganan Karhutla, TNI AL Pakai Kapal Induk

jakarta.jpnn.com - TNI AL menggunakan kapal induk KRI Sriwijaya-100 untuk latihan penanganan karhutla.

Selain itu, TNI AL juga menggunakan pesawat angkut dan helikopter dari Pusat Penerbang Angkatan Laut (Puspenerbal).

Latihan tersebut diselenggarakan di Pulau Edam dan perairan Teluk Jakarta, Sabtu (7/11).

"TNI AL menguji kesiapan personel, alutsista, serta koordinasi lintas matra dalam menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan," kata Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Senin (9/11).

Ali menjelaskan kegiatan tersebut melibatkan 275 personel.

Mereka terdiri dari kru kapal perang dan penerbang helikopter.

Selain itu, beberapa alutsista udara juga dikerahkan, yakni empat helikopter AS 565 MBe Panther, dua helikopter Bell 412, satu pesawat udara CN-235, serta satu pesawat NC 212 Casa.

TNI AU juga turut terlibat dengan mengerahkan dua helikopter Caracal.