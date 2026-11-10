PP HIMMAH Dukung Langkah Tegas Kapolri Berantas Deep State, Narkoba, dan Korupsi

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Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) mendukung langkah tegas Kapolri Jenderal Polisi Dr. Suyudi Ario Seto memperkuat penegakan hukum di Indonesia.

PP HIMMAH juga mendukung Kapolri memberantas dugaan praktik deep state, peredaran narkoba, korupsi, serta berbagai bentuk kejahatan yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.

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"Kami bangga memiliki Kapolri yang memiliki pengalaman dan spesialisasi di bidang reserse serta pemberantasan narkoba," kata Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak dalam Konferensi Gerakan Pemuda Cipayung Plus di Gedung Gerakan Bhinneka Nasionalis, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Kita semua sepakat bahwa narkoba adalah musuh bersama yang harus diperangi secara serius," ujar Razak di.

Dalam kegiatan yang mengangkat tema Negara Harus Berbenah: Indonesia Emas Hancur di Tangan Deep State, Razak juga menyampaikan tiga poin penting sebagai sikap resmi PP HIMMAH.

Pertama, dengan tegas menolak deep state diduga dilakukan okunum pejabat, oknum penegak hukum, oligarki, koruptor, dan kekuatan asing yang selama ini merongrong kekayaan Indonesia.

Kedua, mengajak dan mengimbau elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan pemuda untuk bergotong royong bersatu menjaga kedaulatan NKRI serta mendukung penuh langkah-langkah tegas Presiden Prabowo Subianto.