Budayawan UI Soroti Bahaya Distorsi Sejarah di Era Siber, Literasi Harus Diperkuat

jakarta.jpnn.com - Sejarawan dan budayawan Ngatawi Al-Zastrow menilai penguatan literasi historis sebagai agenda pertahanan sosial dan benteng kebudayaan anak muda sangat penting.

Menurutnya, kelompok gerakan radikal transnasional sengaja mengisolasi generasi muda dari sejarah peradaban bangsanya sendiri melalui romantisme sejarah yang dikait-kaitkan tanpa dasar yang kuat.

“Romantisasi sejarah adalah cara mereka melakukan indoktrinasi sekaligus melancarkan kritik destructive terhadap realitas kekinian. Mereka mengidealisasi sejarah khilafah (negara Islam) sebagai instrumen cuci otak umat,” papar Zastrow di Jakarta, Rabu (11/11).

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Direktur Kebudayaan Universitas Indonesia ini membedah lebih jauh bahwa narasi kebangkitan sistem transnasional seperti Islamic State atau khilafah sejatinya hanyalah bentuk komodifikasi agama yang mengapitalisasi keresahan psikologis anak muda.

Mereka mengidealisasi sejarah khilafah sebagai narasi yang menarik, instrumen yang indah, dan dibumbui klaim agama.

Propaganda ini secara sengaja dirancang untuk mendelegitimasi konsensus negara-bangsa, mengaburkan memori kolektif perjuangan pahlawan Indonesia, serta mengikis identitas kebangsaan anak muda yang rentan terpengaruh paham radikal.

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“Romantisme sejarah khilafah menarik karena dibumbui dengan klaim-klaim agama dan Tuhan. Bumbu ini menarik bagi mereka yang sedang resah kemudian mencoba mencari sandaran pada agama,” tegas Zastrow.

Doktor Sosiologi lulusan Universitas Indonesia ini meyakini kalau sejarah bangsa dijelaskan secara tepat dan akurat, sejarah khilafah yang mereka tawarkan tidak laku.