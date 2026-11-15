DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia Kirim Surat Resmi ke Istana, Dukung Dasco Jadi Wapres

jakarta.jpnn.com - Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP FOKSI) resmi mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden, Minggu (15/11).

Ketua Umum DPP FOKSI Muhammad Natsir Sahib menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan atas masukan dari berbagai ulama pengasuh pondok pesantren, para habib, dan gus dari seluruh Indonesia.

"Surat ini murni karena Bang Dasco adalah representasi dari kelompok sipil yang dekat dengan berbagai kalangan," kata Natsir.

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"Ini 100 persen aspirasi dari para gus, kiai. dan juga habib yang menitipkan pesan kepada Forum Komunikasi Santri Indonesia untuk didorong dan disampaikan kepada Presiden," ungkap Cak Natsir Sahib.

Menurut Natsir, Sufmi Dasco Ahmad dianggap sebagai representasi sipil dan aktivis Islam serta dari politikus yang dekat dengan seluruh elemen masyarakat.

Sosoknya dinilai mampu menjadi jembatan antara pemerintah, pesantren, umat Islam, dan masyarakat sipil.

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"Kami mengirimkan surat resmi kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto agar mengusulkan nama Sufmi Dasco untuk mendampingi Presiden Prabowo mewujudkan Asta Cita dan Indonesia Maju 2045," tegasnya.

DPP FOKSI berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan aspirasi dari para ulama, habib, dan gus tersebut sebagai bagian dari ikhtiar bersama memperkuat kepemimpinan nasional yang inklusif, merakyat, dan berkeadilan.