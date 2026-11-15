Bawa 5 Tuntutan, Massa Aksi Rakyat Bela Indonesia Penuhi Tugu Proklamasi Jakarta

jakarta.jpnn.com - Gelombang konsolidasi masyarakat dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) terus membesar.

Puluhan ribu massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, organisasi kepemudaan, hingga elemen buruh dari berbagai daerah di Indonesia kembali menggelar ARBI Jilid II di Monumen Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu (15/11/2026).

Berbeda dengan aksi sebelumnya di kawasan Masjid Agung Al Azhar, ARBI Jilid II kali ini membawa sejumlah isu strategis yang dinilai menyangkut masa depan bangsa.

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Di antaranya ialah tuntutan keadilan hukum atas dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan sejumlah oknum Polri, perlawanan terhadap oligarki, penegakan keadilan ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, hingga penindakan tegas terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Aksi tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dan tokoh Ormas Islam, di antaranya Presiden Syarikat Islam Ferry Juliantono, KH Bachtiar Nasir, Munarman, Ustaz Fadlan Garamatan Papua, Irman Gusman, Neno Warisman, Prof. Mutashor, serta sejumlah tokoh lainnya.

Konsolidasi tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dari kalangan ormas Islam hadir Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pimpinan Pusat Syarikat Islam (PP SI), PP Muhammadiyah, PP Persatuan Islam (Persis), PERTI, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Wahdah Islamiyah, PP Al Irsyad, PP Hidayatullah, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII)

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Sementara itu, dari unsur kepemudaan hadir Pemuda Muslimin Indonesia, Pelajar Islam Indonesia (PII), Pemuda Hidayatullah, Perisai Syarikat Islam, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) serta mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Mohammad Natsir.

Adapun dari kalangan buruh turut hadir Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) yang dipimpin Jumhur Hidayat.