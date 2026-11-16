Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Nusantara Sudah 32 Persen

jakarta.jpnn.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut oleh Otorita IKN.

Saat ini pembangunan gedung dan infrastruktur jalan di kawasan lembaga legislatif serta yudikatif IKN terus berlanjut.

Progres pembangunan masing-masing menyentuh 25,40 persen dan 32,83 persen.

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Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar memastikan seluruh pekerjaan masih berjalan di koridor yang ditetapkan.

"Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target,” kata Aswin, Minggu (15/11).

“Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target pada akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target," ujar Aswin.

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Berdasarkan data konstruksi terintegrasi, pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencapai 22,75 persen dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sebesar 24,33 persen.

Pekerjaan fisik Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) I berada di angka 21,91 persen, Gedung DPR II sebesar 21,66 persen, dan Gedung Sidang Paripurna mencapai 20,25 persen.