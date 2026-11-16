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JPNN.com Jakarta Politik Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Nusantara Sudah 32 Persen

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Nusantara Sudah 32 Persen

Senin, 16 November 2026 – 10:00 WIB
Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Nusantara Sudah 32 Persen - JPNN.com Jakarta
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam peninjauan kemajuan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Kota Nusantara, Minggu 15/11/2026. Foto: ANTARA/HO-OIKN.

jakarta.jpnn.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut oleh Otorita IKN.

Saat ini pembangunan gedung dan infrastruktur jalan di kawasan lembaga legislatif serta yudikatif IKN terus berlanjut.

Progres pembangunan masing-masing menyentuh 25,40 persen dan 32,83 persen.

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Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar memastikan seluruh pekerjaan masih berjalan di koridor yang ditetapkan.

"Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target,” kata Aswin, Minggu (15/11).

“Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target pada akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target," ujar Aswin.

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Berdasarkan data konstruksi terintegrasi, pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencapai 22,75 persen dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sebesar 24,33 persen.

Pekerjaan fisik Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) I berada di angka 21,91 persen, Gedung DPR II sebesar 21,66 persen, dan Gedung Sidang Paripurna mencapai 20,25 persen.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut oleh Otorita IKN. Saat ini pembangunan gedung dan infrastruktur jalan berlanjut
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TAGS   ikn nusantara pembangunan ikn legislatif yudikatif

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