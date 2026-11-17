jakarta.jpnn.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai empat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) patut masuk dalam pertimbangan Presiden Prabowo Subianto terkait pengisian jabatan wakil presiden.

Menurut Ray, pengalaman para pimpinan DPD RI dalam memahami dan memperjuangkan kepentingan daerah menjadi salah satu alasan untuk mempertimbangkan mereka.

"Ini sangat urgen, mereka adalah orang-orang yang menguasai hal yang berhubungan dengan daerah, dan Presiden Prabowo harus meliriknya," ungkap Ray Rangkuti, Senin, 16 November 2026.

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Empat pimpinan DPD RI periode 2024–2029 tersebut adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga Wakil Ketua DPD RI, yakni GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.

Keempatnya merupakan anggota lembaga negara yang secara konstitusional menjalankan fungsi representasi daerah. Mereka dipilih sebagai anggota DPD melalui pemilihan umum perseorangan dan kemudian ditetapkan sebagai pimpinan lembaga.

Menurut Ray, Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan figur yang memahami persoalan berbagai wilayah di Indonesia.

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"Pengalaman dan kemampuan memperjuangkan kepentingan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan calon wakil presiden," katanya.

Ketika ditanya mengenai peluang pimpinan DPD RI masuk dalam bursa calon wakil presiden, Ray menyatakan kesempatan tersebut masih terbuka.