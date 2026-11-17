jakarta.jpnn.com - Ilmuwan politik, akademisi, dan Guru Besar Ilmu Sosial Sekolah Pascasarjana (SPs) USK, Aceh, Profesor Jamil berpendapat Presiden Prabowo Subianto butuh pendamping alternatif ditengah tarik-menarik calon wapres dari kalangan parpol.

Baginya, Indonesia bukan hanya Jakarta dan sekumpulan kepentingan partai. Indonesia di bangun dari pulau-pulau yang memerlukan perekat hubungan pusat dan daerah.

"Bagi saya, Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan pula sekadar kumpulan kepentingan partai politik. Indonesia adalah negara kepulauan dengan persoalan daerah yang semakin kompleks," kata Jamil, Selasa, 17 November 2026.

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Sebagai akademisi kampus di provinsi paling barat Indonesia, dia melihat dan merasakan sendiri.

Masalah-masalah daerah makin rumit dan perlu ditangani serius. Misalnya, persoalan transfer keuangan ke daerah (TKD), dana bagi hasil, dana otonomi khusus, ketimpangan fiskal, otonomi daerah, konflik kewenangan pusat-daerah, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, hingga ketidakadilan pembangunan membutuhkan perhatian khusus di tingkat kepemimpinan nasional.

Problem itu makin nyaring ketika terjadi bencana alam, seperti yang terjadi setahun silam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

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Penanganannya, baik saat bencana maupun pasca bencana, sangat lambat. Para pejabat ibu kota, tidak paham dengan situasi lapangan, dan ini memilukan.

Dalam konteks ini, menurut Jamil, figur dari pimpinan DPD RI layak diperhitungkan. Mereka jauh lebih paham situasi batin dan fakta lapangan di daerah. Mereka ada respresentasi daerah, yang hari-harinya memikirkan nasib daerah.