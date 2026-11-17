jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GP Al-Washliyah) menilai Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memiliki kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak yang layak dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden.

Ketua Umum PP GP Al-Washliyah Aminullah Siagian mengatakan penilaian tersebut didasarkan pada lima perspektif utama, yakni kemampuan komunikasi dan koordinasi politik, pengalaman membangun organisasi politik, latar belakang pendidikan dan profesional, potensi menjaga kesinambungan pemerintahan, serta pemahaman terhadap hukum, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan.

"Kepemimpinan nasional membutuhkan lebih dari sekadar popularitas. Dibutuhkan kapasitas, pengalaman, kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik, serta pemahaman yang kuat terhadap tata kelola pemerintahan. Kami melihat sejumlah modal tersebut ada pada diri Profesor Sufmi Dasco Ahmad," ujar Aminullah di Jakarta, Selasa (17/11).

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Menurutnya, pengalaman Dasco dalam komunikasi dan koordinasi politik menjadi salah satu keunggulan penting.

Posisi strategis yang diembannya di lembaga legislatif menuntut kemampuan mengelola perbedaan pandangan, membangun komunikasi lintas kekuatan politik, serta mencari titik temu dalam proses pengambilan keputusan nasional.

"Stabilitas pemerintahan tidak cukup dibangun dengan kekuatan politik semata. Harus ada komunikasi, koordinasi, dan kemampuan menjembatani berbagai kepentingan. Pengalaman Pak Dasco dalam membangun komunikasi politik menjadi modal strategis untuk memperkuat konsolidasi nasional," tegasnya.

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Dari sisi organisasi politik, Dasco telah terlibat dalam perjalanan Partai Gerindra sejak awal pembentukannya pada 2008.

Dia pernah menjabat Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Gerindra periode 2008–2014 dan kemudian dipercaya sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sejak 2020.