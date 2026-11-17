jakarta.jpnn.com - Pakar otonomi daerah Profesor Djohermansyah Djohan menilai calon wakil presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto harus memahami persoalan daerah dan mampu memperbaiki hubungan pemerintah pusat dengan daerah.

Menurut Guru Besar IPDN tersebut, persoalan otonomi daerah semakin kompleks sehingga dibutuhkan wakil presiden yang mampu menjadi penghubung sekaligus menyelesaikan masalah secara efektif.

"Dengan begitu, ketika ada masalah-masalah dalam hubungan pusat dan daerah, wakil presiden bisa tampil dan mampu menyelesaikan dengan tuntas sampai ke akar-akarnya. Pusat dan daerah tidak lagi menjadi isu yang selalu dipertentangkan, tetapi harmonis, selaras, dan serasi," ujar Prof Djohermansyah, Selasa (17/11/2026).

Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menilai hubungan pusat dan daerah saat ini menghadapi persoalan serius, terutama menyangkut pembagian kewenangan dan kebijakan fiskal.

"Jujur saja, saat ini hubungan pusat-daerah tidak harmonis dan kurang serasi. Bagaimana program presiden bisa landing dengan baik kalau di daerah banyak protes soal pemusatan kewenangan, pemusatan belanja fiskal, dan lainnya?" katanya.

Menurut Djohermansyah, wakil presiden yang memahami persoalan daerah dapat membantu Presiden memastikan program nasional berjalan efektif hingga tingkat pemerintahan daerah.

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Namun, ia menegaskan figur bisa berasal dari mana saja. Yang terpenting memiliki pengetahuan, kepedulian, dan kemampuan menangani persoalan daerah.

Mengenai figur yang dapat dipertimbangkan, Djohermansyah menyebut sejumlah nama dari latar belakang berbeda.