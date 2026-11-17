jakarta.jpnn.com - Keluarga Besar Tenaga Pembangunan Sriwijaya (TP Sriwijaya) menyatakan dukungan penuh kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan sikap tersebut merupakan hasil musyawarah dan kajian mendalam keluarga besar TP Sriwijaya bersama organisasi-organisasi sayap yang bernaung di bawahnya.

Dukungan itu disampaikan dengan dilandasi semangat kebangsaan, tanggung jawab moral, serta komitmen untuk berpartisipasi dalam dinamika demokrasi dan kehidupan berbangsa.

Ketua Harian TP Sriwijaya Yahya Maya Sakti mengatakan dukungan tersebut merupakan aspirasi organisasi yang melihat Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang memiliki pengalaman politik, kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok, serta kedekatan historis dan kultural dengan masyarakat Sumatera Selatan.

Menurut Yahya, Sufmi Dasco Ahmad merupakan putra Sriwijaya yang memiliki rekam jejak dalam perjalanan politik nasional.

Pengalamannya sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra menjadi bagian dari pertimbangan TP Sriwijaya dalam menyampaikan aspirasi tersebut.

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"Profesor Sufmi Dasco Ahmad memiliki karakter komunikasi politik yang mampu menjangkau berbagai kelompok. Saya melihat ada kemiripan gaya komunikasi beliau dengan almarhum Taufik Kiemas, yang dikenal mampu merekatkan berbagai komponen bangsa. Dalam situasi politik nasional yang membutuhkan komunikasi dan kebersamaan, kemampuan seperti ini menjadi hal penting," ujar Yahya.

Yahya menjelaskan, dalam pembicaraan mengenai figur-figur yang memiliki keterkaitan dengan Sumatera bagian Selatan, terdapat sejumlah nama tokoh nasional yang patut menjadi perhatian publik.