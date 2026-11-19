Komisi III DPR Janji Selesaikan RUU Penyadapan Tahun Ini
jakarta.jpnn.com - DPR terus mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
Komisi III DPR bertekad merampungkan pembahasan RUU itu sesegera mungkin.
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan pihaknya menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan rampung pada 2026.
Tekad itu dikumandangkan karena saat ini muncul kasus dugaan penyadapan ilegal.
"Kami kejar tahun ini, harus selesai tahun ini. Mudah-mudahan bisa," kata Hinca, Selasa (17/11).
Dia menjelaskan perkembangan kasus penyadapan ilegal menjadi salah satu pertimbangan untuk memprioritaskan pembahasan RUU Penyadapan.
Sebelumnya, Komisi III DPR telah menjadwalkan pembahasan empat rancangan undang-undang lainnya.
Keempat RUU tersebut meliputi RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, serta RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati.
DPR terus mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
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