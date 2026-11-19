jakarta.jpnn.com - DPR terus mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.

Komisi III DPR bertekad merampungkan pembahasan RUU itu sesegera mungkin.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan pihaknya menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan rampung pada 2026.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi I DPR Sebut Reshuffle Kabinet Bagian Evaluasi dan Penataan

Tekad itu dikumandangkan karena saat ini muncul kasus dugaan penyadapan ilegal.

"Kami kejar tahun ini, harus selesai tahun ini. Mudah-mudahan bisa," kata Hinca, Selasa (17/11).

Dia menjelaskan perkembangan kasus penyadapan ilegal menjadi salah satu pertimbangan untuk memprioritaskan pembahasan RUU Penyadapan.

Baca Juga: DPD Minta Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Negara Asing untuk Atasi Karhutla

Sebelumnya, Komisi III DPR telah menjadwalkan pembahasan empat rancangan undang-undang lainnya.

Keempat RUU tersebut meliputi RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, serta RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati.