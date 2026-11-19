jakarta.jpnn.com - Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan menilai narasi intoleransi telah memengaruhi pola pikir sebagian generasi muda.

Menurut Ken, propaganda tersebut berbahaya karena tidak sekadar membentuk pemahaman keagamaan yang eksklusif, tetapi juga mengikis kecintaan generasi muda terhadap sejarah, tradisi, dan identitas bangsanya sendiri.

“Kita disuruh benci terhadap bangsa sendiri, dianggap tertinggal, dianggap kearifan lokalnya jadul, dianggap musyrik. Padahal, peradaban nusantara itu luar biasa,” ucap Ken saat ditemui di sela kegiatan Regenerasi dan Pelatihan Duta Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Regional Lampung, Rabu (18/11).

Ken menjelaskan penyebaran disinformasi dan hoaks bernuansa sektarian menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mencegah berkembangnya intoleransi.

Propaganda kelompok radikal kerap memanfaatkan sentimen keagamaan untuk membangun dikotomi antara kelompok yang dianggap benar dan pihak lain yang dinilai salah.

Pola komunikasi seperti ini dapat mendorong seseorang mudah menghakimi keyakinan maupun ekspresi budaya orang lain.

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Karena itu, Ken menekankan pentingnya membangun pemahaman keagamaan yang berjalan seiring dengan kecintaan terhadap tanah air.

“Mencintai tanah air tanpa sedikit pun meninggalkan nilai-nilai ketuhanan,” kata Ken.