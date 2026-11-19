jakarta.jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto dinilai berpeluang memperoleh tiga keuntungan strategis apabila memilih wakil presiden dari unsur pimpinan DPD RI.

Selain meningkatkan efektivitas pemerintahan, pilihan tersebut berpotensi memperkuat hubungan pusat-daerah, memperluas jejaring politik dan kelembagaan, sekaligus menjadi modal jangka panjang menuju 2029.

Pandangan itu disampaikan pengamat politik nasional sekaligus aktivis prodemokrasi Nurdin dan Ketua Umum DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda LIRA) Sultoni.

"Karena itu, Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan pilihan pada satu dari empat pimpinan DPD RI, yang merupakan representasi daerah di Jakarta," kata Nurdin, Kamis (19/11).

Dia berpandangan Presiden Prabowo perlu melirik figur yang mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintahan, bukan semata-mata berdasarkan kalkulasi kekuatan partai politik, kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, atau kepentingan menjaga koalisi.

"Saya melihat perdebatan calon wakil presiden masih berkutat pada siapa yang paling kuat secara politik atau siapa yang paling dekat dengan lingkaran kekuasaan," ujar Nurdin.

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"Presiden harus punya kacamata yang bisa melihat lebih jauh, siapa yang bisa memberikan nilai tambah bagi efektivitas pemerintahan, terutama problem-problem daerah," lanjut Nurdin.

Sultoni menambahkan representasi daerah itu bisa menjadi kanal dalam menjawab persoalan daerah yang makin runcing.