jakarta.jpnn.com - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta Jamal Wiwoho dan Guru Besar Ilmu Perundang-undangan dan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Lita Tyesta Addy Listya Wardhani punya pandangan yang sama soal bursa Calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

"Semua tahu, itu hak prerogratif presiden. Jika pilihannya sesama partai Gerindra, dan selama 3 tahun kinerjanya baik akan menjadi social capital 2029. Sebaliknya, kalau buruk, bisa jadi masalah serius dan bisa menyesal di 2029," kata Jamal Wiwoho, Mantan Rektor UNS 2019-2024.

Dia menjelaskan tidak ada larangan presiden dan wakil presiden dari partai yang sama.

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"Namun, etika politiknya perlu dilihat, etis nggak? Publik akan terluka dan menilai partai ini menjalankan politik jalanan dan menghalalkan semua cara?" kata Lita.

Dia mengatakan publik memiliki standar etik yang juga perlu dipahami Presiden Prabowo.

"Kayak partai hanya ada satu saja, sih? Partai lain akan bilang, 'terus ngapain kalau kami enggak diberi wakil?'. Itu salah satu pertimbangan kalau kita mau melihat dari sisi etika politik. Kita harus ngerti apa yang sebetulnya dirasakan dan diinginkan masyarakat," lanjut Lita.

Jamal juga mengingatkan tidak ada salahnya presiden mendengar aspirasi yang berkembang.

Misalnya, kemungkinan mempertimbangkan sosok profesional dan keterwakilam daerah (DPD) karena pemimpin nasional tidak hanya urusan Jakarta.