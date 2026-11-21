Bursa Cawapres, Akademisi Undip: Pilih Partai Kalau Mau Aman, Pilih Representasi Jika Rasional
jakarta.jpnn.com - Pengamat politik dari Undip Semarang Teguh Yuwono angkat bicara terkait bursa cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menurut dia, kalau mau nyaman dan aman, pilihkan dari unsur parpol sendiri atau koalisi.
"Kalau mau rasional, pilih profesional nonpartai atau unsur keterwakilan daerah," Teguh Yuwono.
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Menurut Teguh, Prabowo boleh mengambil wapres dari partai koalisi, nonkoalisi, atau unsur keterwakilan daerah yakni 4 Pimpinan DPD RI.
Presiden akan mengirimkan 2 nama ke MPR RI pada 25 November 2026.
"Itu hak prerogratif presiden dalam menentukan 2 nama," paparnya.
Guru Besar yang juga Dekan Fisip Undip ini menambahkan presiden jangan hanya mempertimbangkan aspek stabilitas politik dari partai koalisi atau nonkoalisi.
Pengamat politik dari Undip Semarang Teguh Yuwono angkat bicara terkait bursa cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.
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