jakarta.jpnn.com - Peluang pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk menjadi wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka terbuka.

"Secara konstitusional, tidak ada masalah jika jabatan wapres ditempatkan dari Pimpinan DPD RI yang merepresentasi daerah," jelas Arga Imawan, Pengamat Politik dan Pemerintahan UGM Yogyakarta.

Meskipun masih terbuka, peluang tersebut tidak mudah karena faktor kepentingan politik dan konfigurasi koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Empat Pimpinan DPD RI yang sedang ramai dibicarakan itu adalah Ketua DPD RI, Sultan Ketua DPD RI Baktiar Najamudin, dan para wakil ketua, yakni, GKR Hemas, Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung.

Mereka dianggap memiliki kompetensi untuk mendampingi Presiden Prabowo selama 3 tahun sisa pemerintahan.

Menurut Arga, saat ini presiden sedang disibukkan oleh program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

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Selain itu, Arga menyoroti tingkat kepuasan publik terhadap presiden sedang menghadapi tantangan.

Dalam kondisi tersebut, Prabowo akan mencari wakil presiden yang confirm bisa membantu mewujudkan program prioritas nasionalnya.