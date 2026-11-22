jakarta.jpnn.com - Akademisi sekaligus Direktur Eksekutif LINKS Data (Lingkar Studi Muda Nusantara) Richard Achmad Supriyanto mengatakan media sosial makin gaduh menjelang batas waktu Presiden Prabowo menyerahkan 2 nama calon wakil presiden ke MPR.

"Karena itu, Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan cawapres yang paling aman. Tidak membuat partai terpecah, tidak membuat kecewa koalisi, dan tidak menciptakan kegaduhan politik baru yang akhirnya akan mengganggu tugas program pemerintahan ke depan," ujar Richard Achmad Supriyanto.

Richard melihat peluang figur-figur pimpinan DPD RI bisa diterima di semua kalangan, baik parpol koalisi, parpol non pengusung, bahkan militer.

Keempat pimpinan DPD RI yang dimaksud adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Tamzil Linrung, dan Yorrys Raweyai.

"Selain memperkuat representasi daerah dalam pemerintahan, opsi tersebut bisa menjaga keseimbangan hubungan antarkekuatan politik pendukung pemerintah sekaligus memelihara stabilitas politik menuju Pemilu 2029. Jangka pendek dan jangka panjang," sebut Richard.

Menurut Direktur Eksekutif LINKS Data itu, figur dari DPD punya posisi tawar yang baik, nonpartisan, yang relatif tidak berpotensi sebagai pesaing.

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Presiden Prabowo membutuhkan pendamping yang dapat memperkuat pemerintahan tanpa membuka ruang kompetisi politik baru di dalam koalisi.

Dia menjelaskan sedikitnya ada tiga keuntungan strategis apabila mengambil sosok dari unsur pimpinan DPD RI.