jakarta.jpnn.com - Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw mengatakan nilai-nilai Pancasila sejatinya memiliki kedekatan yang kuat dengan kehidupan masyarakat adat Indonesia.

Menurut dia, semangat gotong royong, musyawarah, toleransi, saling menghormati, dan penyelesaian persoalan melalui dialog merupakan nilai yang telah lama tumbuh dalam tradisi dan budaya Nusantara.

“Pancasila adalah adat, tradisi, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilainya sudah diwariskan oleh leluhur kita melalui kebiasaan hidup bersama, menghormati sesama, menjaga persaudaraan, dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah,” kata Paulus.

Dia juga menilai perkembangan media sosial menghadirkan tantangan tersendiri bagi Generasi Z.

Menurut dia, kemudahan memperoleh informasi harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, kedewasaan, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi.

Polarisasi di media sosial yang dipicu perbedaan pandangan, penyebaran informasi yang belum terverifikasi, ujaran kebencian, hingga kecenderungan saling menyerang dapat mengikis semangat persatuan apabila tidak disikapi secara bijaksana.

Dia berharap generasi Z tidak mudah terprovokasi oleh konten yang memecah belah.

"Gen Z harus mampu menjadikan ruang digital sebagai sarana membangun pengetahuan, memperkuat toleransi, serta memperkenalkan kekayaan adat dan budaya Indonesia," ucap Paulus.