jakarta.jpnn.com - Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Nasional Harry Darmawan mengingatkan Presiden Prabowo soal data dan angka yang pernah dirilis oleh beberapa lembaga riset.

Di antaranya, Poltraching Indonesia bulan Agustus 2026, Indikator Januari 2026 dan Katadata Insight Center 2023.

"Lihat data ini, sebanyak 66,8 persen responden mengaku tidak merasa dekat dengan partai politik. Hanya 12,3 persen yang menyatakan memiliki kedekatan dengan partai. Survei nasional Poltracking Indonesia ini dilakukan pada 14–20 Agustus 2026, dengan 1.220 responden dengan margin of error sekitar 2,9 persen," kata Herry Darmawan.

Menurut Harry, untuk menentukan pilihan terbaik calon wakil presiden, data ini cukup berbicara.

"Ini menunjukkan masyarakat semakin kritis dalam menentukan siapa yang layak mendapatkan kepercayaan. Identitas partai penting, tetapi tidak otomatis menjadi jaminan penerimaan publik," ujar Harry.

Dia juga mengutip hasil survei yang menunjukkan 47,2 persen masyarakat merasa tidak terwakili oleh parpol.

Ada juga riset Indikator bulan Januari 2026 yang mana tingkat kepercayaan publik terhadap partai hanya 61 persen.

Katadata Insight Center 2023 menyebut 48,2 persen responden muda menyukai calon presiden dan wapres nonpartai.